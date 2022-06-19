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Тайны следствия | Битая карта. 2 серия

19.06.2022

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Тайны следствия | Битая карта. 2 серия

Новая серия проекта "Тайны следствия"!
Преступление выходного дня — так между собой прозвали сложнейшее уголовное дело белорусские следователи. В общей сложности неизвестные сняли со счетов более 800 тысяч долларов.

  • Сколько белорусов оказалось вовлечено в преступную схему?
  • Как деньги улетали из банкоматов десятками тысяч?
  • Когда удалось устранить уязвимость банковской системы?

Ответы смотрите во второй серии "Битая карта" проекта "Тайны следствия v.10.0".

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Тайны следствия

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