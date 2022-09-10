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Тайны следствия | Кровавая ночь: без срока давности. Серия 1
10.09.2022
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21 видео
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Тайны следствия | Кровавая ночь: без срока давности. Серия 1
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Трагедия вБольшой Мощанице. В2005 году заодну ночь были убиты шестеро человек, вихчисле двое детей. Преступников задержат через несколько дней, нопозже отпустят.
Тогда более года длилось расследование. Допросы, очные ставки, многочисленные экспертизы. Доказательств оказалось недостаточно. Суд вынесет оправдательный приговор. Ожестокой расправе заговорят вновь спустя 13лет.