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Под слоем бетона. Часть 1

09.04.2022

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21 видео

Под слоем бетона. Часть 1

Загадочному убийству в Могилеве посвящен двухсерийный фильм "Под слоем бетона" из цикла "Тайны следствия. Весной 2016 года в городе пропал владелец автомастерской. Бизнесмена искали на протяжении двух недель. Его тело нашли в одном из гаражей предприятия, труп был закопан в смотровой яме, а сверху выполнена бетонная стяжка.
Какой был мотив убийства и что на самом деле скрывали заказчик и исполнитель? Откровения тех, кто расследовал дело, и версия самих подсудимых. "Под слоем бетона" - в субботу и воскресенье, 9 и 10 апреля