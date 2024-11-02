Пособники телефонный аферистов! Как дворовая шпана превратилась в ОПГ? 1 серия 02.11.2024

Заработать много денег, стать самостоятельным да и просто развлечься. По сути это вся мотивация многих подростков, в том числе и тех, о ком пойдёт речь дальше. Сегодня возможностей заработка у молодёжи хоть отбавляй. В том числе и не самых легальных. В 2020 – минчанин Артур Кононков, как и многие его сверстники искал свой путь. Перебивался заработками на стройке и дроповодством. Вместе с товарищем он оформлял банковские карточки на себя и на знакомых. Эти данные приятели продавали для регистрации в букмекерских конторах. Всего за день, таким образом, удавалось заработать до 100 рублей. Артур и его товарищ были лишь одними из первых, кто включился в работу целой преступной сети, корни которой росли из-за рубежа.