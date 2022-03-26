Тайны следствия | Рэкет без срока давности. Часть 1

На этот раз расскажем о деле середины 2000-х - нападении, рэкете и убийстве. По данным следствия, события развернулись в марте 2005 года в поселке Медков Светлогорского района. Было совершено нападение на местного предпринимателя Эдуарда Кохно. Мужчину избили, похитили и на его же машине отвезли в лес. Впоследствии потерпевшего нашли мертвым, а из дома пропал сейф, в котором могла быть крупная сумма. Ключевой уликой на месте преступления стали окурки сигарет. Изучив всю картину, следователи вышли на человека по фамилии Канавалов - тот недавно освободился из тюрьмы, имел богатый криминальный опыт. Подозреваемый не шел на контакт с правоохранителями, однако следствие смогло доказать его вину.

