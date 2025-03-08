Два тела в луже крови: жестокое убийство в Витебске. Тайны следствия Длинные гудки в трубке уже несколько часов не давали покоя жительнице Витебска. На часах было почти 9 вечера. Брат, с которым они созванивались днём, всё не отвечал. Учитывая, что у родственника были проблемы с сердцем, женщина попросила знакомую, а именно бывшую супругу брата, проведать его, всё ли в порядке. Вечером того же дня бывшая жена отправилась по адресу. Её звонки в дверь также остались без ответа, а каждый стук эхом отдавался в тишине коридора. В этой ситуации пришлось обратиться в милицию, чтобы вскрыть квартиру. За дверью оказались самые страшные догадки. Два тела - хозяина квартиры и его знакомой в лужах крови. Тела были найдены 28 ноября 1999 года в одной из комнат квартиры в Витебске на улице Гагарина.

Тайны следствия | Друзья по "Неволе"

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