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Тайны следствия | Серые риелторы: как преступники искали клиентов и отбирали у них жилье?

22.03.2025

В ветхий дом в Барановичском районе Владимира привезли, когда он был сильно пьян. Накануне мужчину напоили, чтобы он даже не понимал, куда переезжает жить. До этого у него была квартира в центре Барановичей, поэтому контраст был приличным. Владимиру еще выдали пакет с продуктами и алкоголем и оставили в новом-старом доме. Лишь проспавшись, новосёл увидел истинную картину. С этого момента он так и останется жить в этой развалюхе, а всё потому что связался с серыми риэлторами.

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Тайны следствия | Серые риелторы: как преступники искали клиентов и отбирали у них жилье?

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