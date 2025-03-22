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Тайны следствия | Серые риелторы: как преступники искали клиентов и отбирали у них жилье?
22.03.2025
В ветхий дом в Барановичском районе Владимира привезли, когда он был сильно пьян. Накануне мужчину напоили, чтобы он даже не понимал, куда переезжает жить. До этого у него была квартира в центре Барановичей, поэтому контраст был приличным. Владимиру еще выдали пакет с продуктами и алкоголем и оставили в новом-старом доме. Лишь проспавшись, новосёл увидел истинную картину. С этого момента он так и останется жить в этой развалюхе, а всё потому что связался с серыми риэлторами.
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Тайны следствия | Серые риелторы: как преступники искали клиентов и отбирали у них жилье?
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