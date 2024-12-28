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Тайны следствия | Тень отца: история мести и утраты. Как насилие в семье повлияло на ребёнка?
28.12.2024
Маленький Вова постоянно получал побои от пьяного отца, который вымещал злость за свои неудачи. Эти детские травмы привели к жажде мести, и Вова задумал убить отца, когда ему было шесть лет. Но мать остановила его, увидев с ножом у спящего отца. В 15 лет Вова совершил преступление и впервые лишился свободы. С тех пор криминал стал нормой его жизни: с 15 до 65 лет он провёл на свободе всего 5 лет, остальное время - в колониях, что сформировало у него вспыльчивый характер.
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