Тайны следствия | Тень отца: история мести и утраты. Как насилие в семье повлияло на ребёнка? 28.12.2024

Маленький Вова постоянно получал побои от пьяного отца, который вымещал злость за свои неудачи. Эти детские травмы привели к жажде мести, и Вова задумал убить отца, когда ему было шесть лет. Но мать остановила его, увидев с ножом у спящего отца. В 15 лет Вова совершил преступление и впервые лишился свободы. С тех пор криминал стал нормой его жизни: с 15 до 65 лет он провёл на свободе всего 5 лет, остальное время - в колониях, что сформировало у него вспыльчивый характер.