Тайны следствия | Вне игры (часть 1)

Три волны преступности, десятки эпизодов и сотни тыcяч долларов криминального заработка. В очередной серии проекта "Тайны следствия версия 10.0" авторы расскажут о договорных матчах, которые стали причиной сразу нескольких уголовных дел. Первая волна договорников захлестнула белорусский футбол в 2016-17-м годах. Тогда бывший украинский баскетболист передавал деньги от заказчиков экс-футболистам. Спортсмены Замара и Сыроквашко должны были обеспечить нужный результат. Для этого они подкупали профессиональных игроков. Следователям удалось задокументировать 5 матчей, исход которых был предрешен заранее. По результатам расследования, все виновные лица были привлечены к ответственности, но это лишь на время освободило белорусский футбол от договорников. Следующая волна накрыла отечественный спорт в 2019 году. Тогда основными фигурантами стали футболисты Боровицкий и Ланько. В этом случае было установлено 15 матчей, на которые оказывалось влияние из вне.



Благодаря работе оперативников ГУБОП и следователей, эту волну договорников также удалось сбить. Но один из основных фигурантов не усвоил уроков и уже спустя год снова взялся за организацию очередных договорных матчей. Все подробности того, как расследовалось самое резонансное уголовное дело, затронувшее белорусский спорт, расскажем уже в эту субботу в проекте "Тайны следствия".

