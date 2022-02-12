3.48 RUB
3.36 USD
3.47 EUR
Тайны следствия | Вне игры (часть 1)
12.02.2022
Выпуски
21 видео
Тайны следствия | Вне игры (часть 1)12.02.2022
Тайны следствия | Тени поселка "Высокое"25.01.2025
Тайны следствия | Рецидивист28.12.2024
Тайны следствия | Убийство не по сценарию14.12.2024
Тайны следствия | Шальные карты. 2 серия04.11.2024
Тайны следствия | Шальные карты. 1 серия02.11.2024
Тайны следствия | По следам Маугли. 2 серия27.10.2024
Тайны следствия | По следам Маугли. 1 серия26.10.2024
Тайны следствия | Постой, тепловоз12.10.2024
Тайны следствия | Страховой полис28.09.2024
Тайны следствия | "Могила" у порога31.08.2024
Тайны следствия | Минуты жизни. 2 серия18.08.2024
Тайны следствия | Минуты жизни. 1 серия17.08.2024
Тайны следствия | Тачка на прокачку27.07.2024
Тайны следствия | Флешбэк из 90-х13.07.2024
Тайны следствия | Нож зависти15.06.2024
Тайны следствия | Цена обиды06.06.2024
Тайны следствия | Дела семейные. 2 серия26.05.2024
Тайны следствия | Дела семейные. 1 серия25.05.2024
Тайны следствия | Задыхаясь в темноте. 2 серия12.05.2024
Тайны следствия | Задыхаясь в темноте. 1 серия11.05.2024
Тайны следствия | Вне игры (часть 1)
Три волны преступности, десятки эпизодов и сотни тыcяч долларов криминального заработка. В очередной серии проекта "Тайны следствия версия 10.0" авторы расскажут о договорных матчах, которые стали причиной сразу нескольких уголовных дел. Первая волна договорников захлестнула белорусский футбол в 2016-17-м годах. Тогда бывший украинский баскетболист передавал деньги от заказчиков экс-футболистам. Спортсмены Замара и Сыроквашко должны были обеспечить нужный результат. Для этого они подкупали профессиональных игроков. Следователям удалось задокументировать 5 матчей, исход которых был предрешен заранее. По результатам расследования, все виновные лица были привлечены к ответственности, но это лишь на время освободило белорусский футбол от договорников. Следующая волна накрыла отечественный спорт в 2019 году. Тогда основными фигурантами стали футболисты Боровицкий и Ланько. В этом случае было установлено 15 матчей, на которые оказывалось влияние из вне.
Благодаря работе оперативников ГУБОП и следователей, эту волну договорников также удалось сбить. Но один из основных фигурантов не усвоил уроков и уже спустя год снова взялся за организацию очередных договорных матчей. Все подробности того, как расследовалось самое резонансное уголовное дело, затронувшее белорусский спорт, расскажем уже в эту субботу в проекте "Тайны следствия".