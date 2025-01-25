Тайны следствия | Жестокое убийство в посёлке: поругались и зверски расправились с мужчиной
25.01.2025
В октябре 2018 года в милицию обратилась жительница Оршанского района с заявлением, что её отец Николай Дыдышко бесследно исчез. Она сообщила, что уже несколько дней мужчина не появлялся дома и его судьба неизвестна.
- Кто причастен к исчезновению мужчины?
- Какие страшные подробности выяснили следователи?
- За что был жестоко убит Николай Дыдышко?
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Тайны следствия | Жестокое убийство в посёлке: поругались и зверски расправились с мужчиной
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Тайны следствия | Жестокое убийство в посёлке: поругались и зверски расправились с мужчиной