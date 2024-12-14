Тайны следствия | Жуткая трагедия в Минске: за что убили молодую работницу обменника? 14.12.2024

10 декабря 2009 год вечером инкассаторы ехали забирать наличку в отделение банка, что располагалось на крыльце тогда ещё универмага "Автозаводской" на улице Варвашени. Но картина, которая предстала перед ними, повергла всех в шок. На полу изрезанное тело девушки-кассира. Голова, шея, живот… Раны были везде. Травмы на руках - как показатель, перед смертью девушка изо всех сил сражалась за свою жизнь. Кто и за что убил кассира в обменнике - смотрите в новой серии проекта "Тайны следствия".