3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
Тайны следствия | Жуткая трагедия в Минске: за что убили молодую работницу обменника?
14.12.2024
10 декабря 2009 год вечером инкассаторы ехали забирать наличку в отделение банка, что располагалось на крыльце тогда ещё универмага "Автозаводской" на улице Варвашени. Но картина, которая предстала перед ними, повергла всех в шок. На полу изрезанное тело девушки-кассира. Голова, шея, живот… Раны были везде. Травмы на руках - как показатель, перед смертью девушка изо всех сил сражалась за свою жизнь. Кто и за что убил кассира в обменнике - смотрите в новой серии проекта "Тайны следствия".
Выпуски
20 видео
Тайны следствия | Жуткая трагедия в Минске: за что убили молодую работницу обменника?14.12.2024
Работа на мошеннические кол-центры. Последствия легких денег. 2 серия04.11.2024
Пособники телефонный аферистов! Как дворовая шпана превратилась в ОПГ? 1 серия02.11.2024
Сутки не выходил на связь: из-за чего убили 70-летнего пенсионера? 2 серия27.10.2024
Жестокое убийство пенсионера: за что убили последнего жителя деревни? 1 серия26.10.2024
Постой, тепловоз12.10.2024
Страховой полис28.09.2024
"Могила" у порога31.08.2024
Минуты жизни. 2 серия18.08.2024
Минуты жизни. 1 серия17.08.2024
Тачка на прокачку27.07.2024
Флешбэк из 90-х13.07.2024
Нож зависти15.06.2024
Цена обиды06.06.2024
Дела семейные. 2 серия26.05.2024
Дела семейные. 1 серия25.05.2024
Задыхаясь в темноте. 2 серия12.05.2024
Задыхаясь в темноте. 1 серия11.05.2024
Убить барыгу28.04.2024
Фуры под ключ. 2 серия14.04.2024