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Жестокое убийство пенсионера: за что убили последнего жителя деревни? 1 серия
26.10.2024
Страшная трагедия в доме последнего жителя небольшой деревни Захарки, что в Ельском районе Гомельской области, произошло в 2010 году. Сейчас этого местечка Полесской глубинки на карте Беларуси нет. Хозяин единственного участка, на котором ещё текла жизнь, ему было уже за 70, был добрым, отзывчивым человеком. Вёл своё хозяйство, увлекался бортничеством. Жизнь его оборвалась трагически: больше 70 ударов по телу, на шее - следы удушения. Кто мог так зверски обойтись с пенсионером?
Выпуски
20 видео
Жестокое убийство пенсионера: за что убили последнего жителя деревни? 1 серия26.10.2024
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