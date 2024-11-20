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Голодовка шахтеров | Шоковая терапия | Ядерное разоружение | Зайчики и дефицит
20.11.2024
Продолжаем показ многосерийного проекта "Время выбрало нас" - о периоде новейшей истории Беларуси. 1992 - первый год полной независимости. Что происходило с белорусами сразу после 1 января, когда еще не все осознали, что именно случилось несколькими неделями ранее в Беловежской пуще? Покажем, как стремительно начала меняться жизнь: появлялись такие явления, как нищие в переходах. Рядом с ними зачастую стояли профессора, торгующие книгами из домашней библиотеки. Увидите, как Ельцин получает от американского президента ковбойские сапоги, а Горбачев отдыхает на ранчо Рональда Рейгана. В Беларуси и России в этот момент люди заняты выживанием и поиском работы, где платят.
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