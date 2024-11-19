Крах СССР | Начало 90-х | Протесты и дефицит в Беларуси | Старт карьеры Лукашенко 19.11.2024

Время выбрало нас. Отправимся в прошлое, чтобы понять настоящее. - С чего начинала Беларусь, когда стала самостоятельным государством в 1991 году? - Почему фраза "отвести страну от пропасти" - не просто фигура речи? - Как молодая страна наводила порядок на своей земле, набиралась сил для рывка вперед, решала проблемы новейшего времени? Проект расскажет и покажет, как месяц за месяцем, год за годом Республика Беларусь приобретала современный ухоженный облик, её продукция становилась брендом с мировым именем, а страна стала именно той, какой ее знает весь мир. Эксклюзивные интервью и уникальная хроника.