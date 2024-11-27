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Националисты рвутся к власти | Последствия Чернобыля | Единение Беларуси и России
27.11.2024
Стратегические решения, повлиявшие на ход современной белорусской истории. В новой серии проекта "Время выбрало нас" 1996 год, который называют не иначе, как годом большой политики. - Это время исторического Референдума, когда народ поддержал своего лидера - Также первого Всебелорусского народного собрания, где белорусы подтвердили курс развития государства - Ещё это год договорённостей с Россией, которые уже тогда формировали фундамент нашей тесной интеграции Именно в 1996 появился День единения народов Беларуси и России. Также это времена, когда Беларусь постоянно испытывали на прочность западные политтехнологии, а на столичных проспектах пытались навести свои порядки бойцы УНА-УНСО.
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