Покушение на Лукашенко | Билл Клинтон в Минске | Попытка теракта в Минске 25.11.2024

Выборы, громкие заявления тех, кто не желал выпускать из рук власть. И еще десяток событий, повлиявших на ход белорусской истории. Мы разложим на факты 1994-ый год. Это события, которые предопределили судьбу белорусского народа на десятилетия вперед. В серии - не только большая политика. Из ключевых событий года - выход с конвейера первого белорусского троллейбуса. А так же инсайд, который знают только члены белорусской делегации, например о том, кто смазывал олимпийские лыжи Парамыгиной.