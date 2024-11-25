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Покушение на Лукашенко | Билл Клинтон в Минске | Попытка теракта в Минске
25.11.2024
Выборы, громкие заявления тех, кто не желал выпускать из рук власть. И еще десяток событий, повлиявших на ход белорусской истории. Мы разложим на факты 1994-ый год. Это события, которые предопределили судьбу белорусского народа на десятилетия вперед. В серии - не только большая политика. Из ключевых событий года - выход с конвейера первого белорусского троллейбуса. А так же инсайд, который знают только члены белорусской делегации, например о том, кто смазывал олимпийские лыжи Парамыгиной.
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