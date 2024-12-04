Время выбрало нас | Белорусы - не миллионеры | Речь Лукашенко в ООН | Первый визит Путина в Минск 04.12.2024

Факты и события, повлиявшие на историю Беларуси. Первые шаги, которые мы делали с момента обретения суверенитета все вместе - каждый в своей сфере и на своём рабочем месте - определили облик современной Беларуси. Как удалось поднять страну из руин и какие решения стали ключевыми? Об этом и не только - в масштабном проекте Белтелерадиокомпании "Время выбрало нас", где каждый год - наша общая история. Год 2000-й. Белорусы - больше не миллионеры. А вот "ножки Буша" по-прежнему в ходу. Минск готов встречать гостей ультра-современным вокзалом, и вся Беларусь в надеждах на Олимпийские награды.