Время выбрало нас|Беженцы на границе с Польшей | Штурм Капитолия в США | Санкционная истерика Запада 20.01.2025

Год 2021 год. После хаотичного 2020-го 12 месяцев нового года Беларусь идёт с прицелом на созидание, протянув руку помощи тем, кому обещали райские сады, а вместо этого принесли побои и смерть. - Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. - Дорога на Восток - рывок интеграционных процессов и экономика на рельсах союзных программ. - Беларусь и Россия: свежее дыхание для старых договоренностей. Идём по пути перемен, но решение будет народным - Конституционная реформа и Всебелорусское народное собрание.