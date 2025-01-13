Время выбрало нас | Форум регионов Беларуси и Украины | Будславский фест в ЮНЕСКО 13.01.2025

В 2018 году Беларусь была известна как столица мировой безопасности, об этом говорили в ОБСЕ! В этом же году Будславский фест попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО, в Тростенце прошел митинг-реквием с лидерами Беларуси, Австрии и Германии. Беларусь также попала в топ стран мира по низкой младенческой смертности. И самое главное - это один из самых уютных периодов в истории Беларуси. В 2018-м начинается трилогия малой родины.