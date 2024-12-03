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Время выбрало нас | Год 1999. Страшная трагедия на Немиге | Бомбежка Белграда и визит Лукашенко
03.12.2024
Каким образом удалось построить ту Беларусь, которую мы сегодня знаем? С чего начиналась Родина? Ответы на эти вопросы - в масштабном проекте Белтелерадиокомпании "Время выбрало нас", где каждый год - наша общая история. - Союзное государство - уже реальность - НАТО бомбит Белград, трагедия на Немиге - Первая в истории страны перепись населения - Президент открывает важнейшие объекты - В Южной Америке избран большой друг Беларуси - Уго Чавес
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