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Время выбрало нас | Лукашенко у Папы Римского | Обвал рубля | Первая пересадка сердца | Успех БАТЭ
19.12.2024
2009 год: люди, события и факты, ставшие историей. - Первая пересадка сердца в Беларуси - Мир борется со свиным гриппом, что скрывается под маской болезни? - Кризис за Атлантикой и финансовая бомба для всего мира. Белорусский рубль теряет в цене - После реконструкции открывается Большой театр - Команда из райцентра - БАТЭ - в Лиге Чемпионов
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