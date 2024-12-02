Время выбрало нас | Лукашенко запретили въезд в США | Дефолт в России | Инфляция съела "Зайчики" 02.12.2024

С чего стартовала суверенная Беларусь и как удалось построить ту страну, которую мы сегодня знаем? С чего начиналась Родина? Ответы на эти вопросы - в масштабном проекте Белтелерадиокомпании "Время выбрало нас", где каждый год - уже наша общая история. Уже сегодня - очередная серия и год 1998-й. - В календаре отметились красным новые даты государственных праздников - В Минске появился нулевой километр - Первая мисс Беларусь - девушка из Гродно "Зайчик" падает в три раза, небывалый ураган, и вся страна смотрит Титаник.