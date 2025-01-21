Время выбрало нас| Начало СВО | Санкционное давление | Референдум 2022 | Суверенитет и независимость 21.01.2025

Мир вокруг нашей страны стремительно меняется, и этот процесс продолжается не один год. С конца 2000-х, когда произошел мировой финансовый кризис, прежнее устройство, иерархия (где на вершине находятся лидирующие США), начало трансформацию. И вот настал момент, когда доминирование закончилось. Формируются два полюса - Запад и Восток. Год 2022 - время глобальных геополитических перемен. Беларусь начинает разворот на Восток. - Каков ответ нашей экономики на санкционное давление? - Как быть миру, если перемирие под запретом? Россия начинает СВО, а Запад превращает Украину в братскую могилу - Какова позиция Беларуси? Эволюция Основного закона страны - мы определяем свой путь на всенародном референдуме