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Время выбрало нас | Открытие станций Уручье и Борисовский тракт | Победа на детском Евровидении
17.12.2024
Современная история Беларуси - на кадрах телевизионной хроники и в рассказах людей, которые становились героями новостей. В новой серии проекта "Время выбрало нас" вспоминаем 2007 год. - Беларусь укрепляла статус на политических, экономических, научных и спортивных площадках - Был выпущен первый iPhone - Год шокировал нас уходом известных людей, испытывал природными катаклизмами
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17 видео
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