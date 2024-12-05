Время выбрало нас | Разворот на Китай Афтершок реформ Чубайса | США выходят из ПРО 05.12.2024

"У нас нет сырья и богатых спонсоров, нам всё надо заработать своим мозолем и умом". Эти слова белорусского лидера в полной мере характеризуют весь путь становления нашей молодой Республики. - Какие решения стали ключевыми и как удалось сделать Беларусь современным европейским государством? - Беларусь перед лицом чубайсовских реформ и "Проблемы - 2003". - В Нью-Йорке задержан Госсекретарь Союзного государства. - Александр Лукашенко прорубает окно в Азию. - США в одностороннем порядке выходят из договора о ПРО и вторгаются в Афганистан. Об этом и не только в масштабном проекте Белтелерадиокомпании "Время выбрало нас". Сегодня год 2001.