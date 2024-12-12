Время выбрало нас | Революция в Кыргызстане | Белое золото Беларуси | Ураган Катрина | Открытие ПВТ 12.12.2024

Время выбрало нас | Теракт в Беслане | НАТО расширяется | Первое ЦТ | Новое РНПЦ "Мать и дитя" 11.12.2024

Время выбрало нас | Смерть Мулявина | Война в Ираке | Революция роз | Миллиардная тонна руды 10.12.2024

Время выбрало нас | Лукашенко проучил Немцова | Газовый скандал | Польша против чеченцев 09.12.2024

Время выбрало нас | Разворот на Китай Афтершок реформ Чубайса | США выходят из ПРО 05.12.2024

Время выбрало нас | Белорусы - не миллионеры | Речь Лукашенко в ООН | Первый визит Путина в Минск 04.12.2024

Время выбрало нас | Год 1999. Страшная трагедия на Немиге | Бомбежка Белграда и визит Лукашенко 03.12.2024

Время выбрало нас | Лукашенко запретили въезд в США | Дефолт в России | Инфляция съела "Зайчики" 02.12.2024

Время выбрало нас | Лукашенко не пускают в Россию | Война с ОПГ | Пинок Соросу | Первые санкции 28.11.2024

Время выбрало нас |Националисты рвутся к власти | Последствия Чернобыля | Единение Беларуси и России 27.11.2024

Время выбрало нас | Лукашенко и Ельцин стирают границы | Интеграция с Россией | Нет бчб и погоне 26.11.2024

Покушение на Лукашенко | Билл Клинтон в Минске | Попытка теракта в Минске 25.11.2024

Заказные убийства в Беларуси, сутенерство и рэкет | Товары за валюту и инфляция 21.11.2024

Голодовка шахтеров | Шоковая терапия | Ядерное разоружение | Зайчики и дефицит 20.11.2024