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Время выбрало нас | Саммит ОДКБ в Минске | Первый белорусский авто | Успехи Соболенко

09.01.2025

Продолжаем смотреть на важные события нашей истории, но с нового ракурса. В фокусе внимания - 2017 год. Это время новой философии международного сотрудничества. В мире полностью перекраивается экономическая карта - курс на Восток. - Европейские парламентарии, позабыв мантру о "последней диктатуре Европы", едут в Минск - Белорусы начинают пересаживаться в первый отечественный легковой автомобиль - В спорте тоже есть поводы для гордости!

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Время выбрало нас | Саммит ОДКБ в Минске | Первый белорусский авто | Успехи Соболенко