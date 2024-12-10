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Время выбрало нас | Смерть Мулявина | Война в Ираке | Революция роз | Миллиардная тонна руды
10.12.2024
2003 год: факты и события, повлиявшие на историю Беларуси! Объективный взгляд на историю суверенной Беларуси. ▪️ Ошибка на 2 трлн долларов: война США в Ираке. ▪️ Беларусь формирует евразийскую повестку - единое экономическое пространство. ▪️ Уместный выбор в местные советы и смерть, поразившая Беларусь: Владимир Мулявин - прощание с легендой. ▪️ Чудо на арене футбольной и хоккейной. Руслан Салей в шаге от мечты. Новая серия проекта "Время выбрало нас".
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Время выбрало нас | Смерть Мулявина | Война в Ираке | Революция роз | Миллиардная тонна руды10.12.2024
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