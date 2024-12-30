В открытом доступеБеларусь. Созидание. Время помнитьОсвобождение. День за днемБеларусь созидающаяБез ретушиОжившие строки памятиГеноцид. Без права на жизньТайны следствияИстории спасения. Жизнь на граниЖенщины страны СоветовВойна народнаяВремя выбрало нас

Время выбрало нас | Строительство первой АЭС | Открытие Дворца Независимости | Циклон Хавьер

30.12.2024

Глобальные события и судьбоносные решения, которые сегодня определяют место Беларуси на геополитической карте. В новой серии проекта "Время выбрало нас" мы вспомним: - Беларусь начинает строить свою атомную станцию - Двери распахивает самый народный Дворец страны: здесь вершат историю! - А самый большой карьерный самосвал меняет прописку Всю страну щедро засыпает "Хавьер", а по ту сторону границы, на юге, Киев пылает в огне. Евромайдан становится началам конца Украины.

Выпуски

20 видео

Время выбрало нас | Строительство первой АЭС | Открытие Дворца Независимости | Циклон Хавьер