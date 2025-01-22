Время выбрало нас | Тактическое ядерное оружие в Беларуси | Попытки теракта | Вторые игры стран СНГ 22.01.2025

День за днём, год за годом народ Беларуси пишет свою историю. Наше место на геополитической карте мира определяют глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет. - Украинский след в попытках террористических атак на Беларусь - Провал киевского контрнаступления и подготовка крупнейших учений НАТО у наших границ - Беларусь возвращает на свою территорию тактическое ядерное оружие Сегодня в проекте "Время выбрало нас" о том, каким стал для Беларуси 2023 год.