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Время выбрало нас | Тактическое ядерное оружие в Беларуси | Попытки теракта | Вторые игры стран СНГ

22.01.2025

День за днём, год за годом народ Беларуси пишет свою историю. Наше место на геополитической карте мира определяют глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет. - Украинский след в попытках террористических атак на Беларусь - Провал киевского контрнаступления и подготовка крупнейших учений НАТО у наших границ - Беларусь возвращает на свою территорию тактическое ядерное оружие Сегодня в проекте "Время выбрало нас" о том, каким стал для Беларуси 2023 год.

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Время выбрало нас | Тактическое ядерное оружие в Беларуси | Попытки теракта | Вторые игры стран СНГ

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