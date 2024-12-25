Время выбрало нас | Теракт в Минском метро | Гибель ХК Локомотив | Инаугурация Лукашенко 25.12.2024

История Беларуси. О чем нужно знать и чем важно гордиться. 2011 год: - Президент принес присягу на верность Беларуси - Строим сильную и технологичную страну - Находим выход из финансового кризиса. Решения Нацбанка и правительства, когда главное - это человек и его доходы - Подтверждаем свой курс на интеграцию Также вместе переживаем трагедии - взрывы в Минском метро и гибель хоккейной команды "Локомотив", в которой три белоруса, в том числе наш знаменитый Руслан Салей.