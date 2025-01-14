В открытом доступеТайны следствияБеларусь созидающаяБез ретушиОжившие строки памятиГеноцид. Без права на жизньИстории спасения. Жизнь на граниБеларусь. Созидание. Время помнитьОсвобождение. День за днемЖенщины страны СоветовВойна народнаяВремя выбрало нас

Время выбрано нас | II Европейские игры | Выборы в Украине | Торговые войны | Великий камень

14.01.2025

Глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет, которые сегодня определяют место Беларуси на геополитической карте мира — в нашем проекте "Время выбрало нас" — 2019 год! 🔺 Минск демонстрирует высочайший уровень организации и проведения спортивного мероприятия мирового класса: принимает Вторые Европейские Игры. 🔺 Серия знаковых зарубежных визитов Главы Государства, перепись населения впервые в цифровом формате, национальная Концепция информационной безопасности. А также тысячелетие героического Бреста.

Выпуски

20 видео

Время выбрано нас | II Европейские игры | Выборы в Украине | Торговые войны | Великий камень