Заказные убийства в Беларуси, сутенерство и рэкет | Товары за валюту и инфляция 21.11.2024

1993 год в Беларуси. Инфляция берет новый антирекорд. Энергетический кризис. Товары за валюту в ГУМе и ЦУМе. Забастовка профсоюзов, смерть советского рубля, финансовые пирамиды, коммерческие ларьки, секта "Белое братство" и братки как власть. За Беларусью поставлен присматривать вор в законе - Наум. Начались заказные убийства. В газетах 1993 года - фото очередей за хлебом и горькая констатация фактов в духе "Хлеба нет. Бензина нет. Виновных в этом безобразии - тоже!" Страна стремительно разделяется на очень бедных и очень богатых. Тем временем, в 1993 народный депутат Лукашенко выступает с антикоррупционным докладом.