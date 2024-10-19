Концертная программа "Время выбрало нас" в Гомеле 19.10.2024

Кульминацией двухдневной программы общественно-культурной акции "Марафон единства" в городе над рекой Сож стал яркий концерт "Время выбрало нас" в Ледовом дворце. Зрителей удивляли трогательными и лиричными вокальными композициями, драйвовыми и энергичными танцами, игрой на музыкальных инструментах. Для публики выступили группа AURA, Николай Скориков, Александра Мелех, белорусский государственный ансамбль "Песняры", группа Cosa Nostra, арт-группа "Беларусы" и не только. Участниками концерта стали около 200 артистов из Гомельской области и других регионов страны.