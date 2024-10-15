Концертная программа "Время выбрало нас" в Могилеве

24 часа назад

Финальный аккорд "Марафона единства" в Могилеве - концерт "Время выбрало нас"! Яркие сценические номера, профессиональный звук, оригинальные световые решения и спецэффекты. Откроет программу любимая белорусами композиция "Время выбрало нас", которую исполнят Юлия Быкова, Ольга Горничар и Евгений Олейник. Заслуженные артисты Ирина Дорофеева, Алена Ланская и Руслан Алехно порадуют вас своими хитами, а также выступят Анна Благова, Ангелина Волкова, Артем Скороль и Лера Бернатович, группа "Аура" и арт-группа "Беларусы". Наслаждайтесь яркими номерами от профессионалов и любительских коллективов из Могилева, Минска и Гродно!