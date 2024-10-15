Концертная программа "Время выбрало нас" в Молодечно
15.10.2024
Концерт в Ледовом дворце Молодечно собрал на одной сцене местные талантливые коллективы, а также самых ярких артистов - профессионалов и любителей.
В нем приняли участие коллективы и артисты из разных регионов, а также самые известные и заслуженные артисты Беларуси.
Среди них Юлия Быкова, Евгений Олейник и группа "Аура", Александр Солодуха, Виктория Алешко, арт-группа "Беларусы" и многие другие.
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Концертная программа "Время выбрало нас" в Молодечно
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