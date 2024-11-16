Концертная программа "Время выбрало нас" в Бобруйске 16.11.2024

Кульминацией двухдневной программы общественно-культурной акции "Марафон единства" в Бобруйске стал яркий концерт "Время выбрало нас". Ледовый дворец наполнился любимыми песнями, изящными хореографическими композициями и народным колоритом с белорусскими традициями. На сцене выступили яркие звезды белорусской эстрады: группа AURA, арт-группа "Беларусы", Алена Ланская, Руслан Алехно и Виталий Гордей. Свою самобытность продемонстрировали творческие коллективы из Могилевщины, Гродненской и Минской областей, а также множество других талантливых исполнителей.