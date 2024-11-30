Концертная программа "Время выбрало нас" в Витебске 30.11.2024

Витебск прощается с "Марафоном единства"! Яркий финал праздника – масштабный гала-концерт "Время выбрало нас", который гремит под сводами ледовой арены. На гостеприимной витебской сцене звучат первые аккорды захватывающего шоу: популярные хиты и премьеры от заслуженных артистов Беларуси. Творческие коллективы из разных уголков страны удивляют зрителей своими самобытными номерами, а оригинальное световое оформление и яркие спецэффекты создают особую праздничную атмосферу. Не пропустите выступления Виктории Алешко, Ивана Здонюка, Никиты Белько и других звезд белорусской сцены!