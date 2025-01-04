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Итоги недели | 04.01.2025
04.01.2025
Социальные инициативы | Развитие инфраструктуры | Энергетический кризис в Европе. 1 января в Беларуси стартуют важные новшества, направленные на улучшение благосостояния граждан и укрепление позиций страны в международных организациях. В этом выпуске обсудим ключевые инициативы, включая открытие новых станций метро в Минске и обновление медицинской инфраструктуры. Также рассмотрим, как председательство Беларуси в Евразийском экономическом союзе способствует экономическому росту и интеграции с другими странами.
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