Итоги недели | 04.01.2025 04.01.2025

Социальные инициативы | Развитие инфраструктуры | Энергетический кризис в Европе. 1 января в Беларуси стартуют важные новшества, направленные на улучшение благосостояния граждан и укрепление позиций страны в международных организациях. В этом выпуске обсудим ключевые инициативы, включая открытие новых станций метро в Минске и обновление медицинской инфраструктуры. Также рассмотрим, как председательство Беларуси в Евразийском экономическом союзе способствует экономическому росту и интеграции с другими странами.