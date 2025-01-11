Итоги недели | 11.01.2025 11.01.2025

Беларусь вступила в самую активную фазу электоральной кампании - агитацию. И каждый из кандидатов раскрывает своё видение дальнейшего развития страны. Какие посылы ближе белорусам узнаем после подведения итогов голосования? А вот о чем можно уверенно говорить сегодня, нам точно не до потрясений. Мирную и стабильную в своём развитии Беларусь нужно сохранить для будущих поколений. Эта тема на неделе звучала не единожды.