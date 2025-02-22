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Итоги недели | Америка и Россия сели за стол переговоров. А что Зеленский и где Европа?

22.02.2025

После трёх лет отсутствия диалога впервые Америка и Россия сели за стол переговоров, показав готовность восстанавливать сотрудничество и сообща искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине. А что Зеленский и где Европа? Подробности в сюжете.

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Итоги недели | Америка и Россия сели за стол переговоров. А что Зеленский и где Европа?

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