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Итоги недели | Америка и Россия сели за стол переговоров. А что Зеленский и где Европа?
22.02.2025
После трёх лет отсутствия диалога впервые Америка и Россия сели за стол переговоров, показав готовность восстанавливать сотрудничество и сообща искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине. А что Зеленский и где Европа? Подробности в сюжете.
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Итоги недели | Америка и Россия сели за стол переговоров. А что Зеленский и где Европа?
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