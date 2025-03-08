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Итоги недели | Более 4 миллионов просмотров набрало интервью Лукашенко блогеру Науфалу
08.03.2025
В новом выпуске "Итоги недели" - Открытый разговор белорусского Президента с блогером. - Европа наращивает милитаризацию - Война в кредит - Куда сегодня смещаются сильные центры многополярного мира? - Президент США распорядился остановить все военные поставки ВСУ
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Итоги недели | Более 4 миллионов просмотров набрало интервью Лукашенко блогеру Науфалу
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