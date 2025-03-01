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Итоги недели | Что ждет Украину | Европа под давлением | Санкции и их влияние
01.03.2025
Москва и Вашингтон активно возобновляют контакты, о чем свидетельствуют закрытые переговоры в Стамбуле. Каковы итоги встреч и что ожидает Украину в свете новых соглашений с Трампом? Мы также обсудим политическую ситуацию в Румынии: почему ликвидируют евроскептика Джорджеску и какие последствия это может иметь для выборов. Европейская политика меняется на глазах — как это отразится на отношениях с Россией? Кроме того, рассмотрим экономические вызовы: как санкции влияют на жизнь европейцев и что происходит с ценами на товары. Какие изменения готовит нам мир в это непростое время — в рубрике "Итоги недели".
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Итоги недели | Что ждет Украину | Европа под давлением | Санкции и их влияние01.03.2025
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Итоги недели | Что ждет Украину | Европа под давлением | Санкции и их влияние
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