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Итоги недели | Инаугурация Президента Беларуси: путь к стабильности и процветанию
29.03.2025
Церемония инаугурации Президента Беларуси стала символом стабильности и единства страны, подводя итоги пятилетнего политического цикла. Президент дал клятву верности народу, отметив как достижения, так и вызовы. Международное внимание - от Азербайджана до Китая - подтверждает значимость белорусского выбора. Несмотря на внешние попытки дестабилизации, Беларусь сохраняет свою суверенность. В то время как соседние Литва и Польша милитаризуются, Беларусь продолжает курс на мирное развитие и социальные инициативы.
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Итоги недели | Инаугурация Президента Беларуси: путь к стабильности и процветанию
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