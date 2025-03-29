Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НовостиПанорамаКраінаЧП.byНовости. Центральный регионНовости регионаЗона ХНавіны надвор'яЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мирНовости. Минск

Итоги недели | Инаугурация Президента Беларуси: путь к стабильности и процветанию

29.03.2025

Церемония инаугурации Президента Беларуси стала символом стабильности и единства страны, подводя итоги пятилетнего политического цикла. Президент дал клятву верности народу, отметив как достижения, так и вызовы. Международное внимание - от Азербайджана до Китая - подтверждает значимость белорусского выбора. Несмотря на внешние попытки дестабилизации, Беларусь сохраняет свою суверенность. В то время как соседние Литва и Польша милитаризуются, Беларусь продолжает курс на мирное развитие и социальные инициативы.

Выпуски

20 видео

Итоги недели | Инаугурация Президента Беларуси: путь к стабильности и процветанию

Похожие программы