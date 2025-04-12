Итоги недели | Переговоры с премьер-министром Пакистана | Торговые войны | Мракобесие по-европейски

Итоги недели | Америка и Россия сели за стол переговоров. А что Зеленский и где Европа? 22.02.2025

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