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Итоги недели | Переговоры с премьер-министром Пакистана | Торговые войны | Мракобесие по-европейски12.04.2025
Итоги недели | Экономическая война Трампа | Приговор Ле Пен |День единения народов Беларуси и России05.04.2025
Итоги недели | Инаугурация Президента Беларуси: путь к стабильности и процветанию29.03.2025
Итоги недели | Более 4 миллионов просмотров набрало интервью Лукашенко блогеру Науфалу08.03.2025
Итоги недели | Что ждет Украину | Европа под давлением | Санкции и их влияние01.03.2025
Итоги недели | Америка и Россия сели за стол переговоров. А что Зеленский и где Европа?22.02.2025
Итоги недели | Телефонный диалог президентов: остановка конфликта и глобальные вызовы15.02.2025
Итоги недели | 01.02.202501.02.2025
Итоги недели | 25.01.202525.01.2025
Итоги недели | 18.01.202518.01.2025
Итоги недели | 11.01.202511.01.2025
Итоги недели | 04.01.202504.01.2025
Итоги недели | 28.12.202428.12.2024
Итоги недели | 21.12.202421.12.2024
Итоги недели | 14.12.202414.12.2024
Итоги недели | 07.12.202407.12.2024
Итоги недели | 30.11.202430.11.2024
Итоги недели | 23.11.202423.11.2024
Итоги недели | 16.11.202416.11.2024
Итоги недели | 09.11.202409.11.2024
Итоги недели | Переговоры с премьер-министром Пакистана | Торговые войны | Мракобесие по-европейски
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