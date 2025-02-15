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Итоги недели | Телефонный диалог президентов: остановка конфликта и глобальные вызовы

15.02.2025

Первый официальный контакт президентов Путина и Трампа. На неделе стали известны подробности телефонного разговора. Стороны пришли к единому мнению. Конфликт на Украине необходимо остановить. А так же: - Ситуация на Ближнем Востоке, вопросы энергетики, обмен граждан России и США

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Итоги недели | Телефонный диалог президентов: остановка конфликта и глобальные вызовы

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