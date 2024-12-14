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Краiна | 14.12.2024
14.12.2024
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Краiна | 14.12.202414.12.2024
Приемы граждан депутатами Витебской области | Информационные технологии в обучении школьников07.12.2024
Краiна | 30.11.202430.11.2024
Развитие новых векторов межрегионального сотрудничества: Смоленск с рабочим визитом в Минске23.11.2024
Сельское хозяйство в Рогачеве | Строительство жилья в Брестской области16.11.2024
Улучшение качества питьевой воды в регионах | Запустили новый скоростной состав "Ласточка"02.11.2024
Перспективные подходы к ведению бизнеса | Минск полностью переходит на артезианское водообеспечение26.10.2024
Экономический форум в Могилёве | Неделя родительской любви | Фестиваль латиноамериканской культуры19.10.2024
Шины с повышенной долговечностью | Династия аграриев | Коллективный иммунитет12.10.2024
Рогачевская сгущенка в Китае | Педагогическая династия из Витебска | Секреты долголетия05.10.2024
Выставка учеников Владимира Садина в Слуцке | Чем пекари сегодня удивляют потребителя28.09.2024
Страна масштабно отметила День народного единства | Патриотический тур по городам страны21.09.2024
Школьные звонки по всей стране | Подарки к новому учебному году | Теннисная академия в Минской области07.09.2024
Кобринский маслодельно-сыродельный завод | Машины Амкодор для ликвидации последствий стихий | ГАИ провела уроки безопасности для детей31.08.2024
Молодые специалисты | Золото по химии в ОАЭ | Новыя заводы МАЗа | Безопасность на воде | Осенние ярмарки24.08.2024
Финиш жатвы | Подготовка школ к учебному году | Открылся военно-патриотический лагерь «Патриот»17.08.2024
80 лет в движении: МАЗ отмечает юбилей | Аграрии приближаются к караваю в 10 млн. тонн | Школы Могилевской области начнут учебный год обновленными10.08.2024
Результаты работы "Белнефтехима" | Полный цикл переработки рапса в Логойском районе | Школа езды на шеринговых самокатах03.08.2024
Жатва-2024: как справляются аграрии | Обновление мелиорации земель | Новинки школьной формы27.07.2024
В Гродно отпраздновали День освобождения от немецко-фашистских захватчиков | Знаковые объекты открыты в Шумилине и Дубровне | Могилевский ЗАГС торжественно наградил медалями семейные пары20.07.2024