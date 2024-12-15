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Новости. Центральный регион | Лыжные старты | Урожайные итоги | Конкурс профмастерства
15.12.2024
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Новости. Центральный регион | Лыжные старты | Урожайные итоги | Конкурс профмастерства15.12.2024
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День матери | Развитие экономики с региональным акцентом | Марафон Единства в Молодечно13.10.2024
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Жатва - на миллион | Инвестиционная привлекательность | Мядель - город-юбиляр | Творческие секреты плетения из лозы28.07.2024