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Зона X. Итоги недели | РОСН "Зубр" | Спецвыпуск

17.01.2025

- Как свои силы прокачивают сотрудники бойцы подразделения "ЗУБР" - В 2024 году бойцы спецотряда "ЗУБР" совершили более 300 боевых выездов - Фильм "Рука помощи" рассказал о работе белорусских спасателей после сильного землетрясения в Турции - Большое интервью начальника спецотряда "ЗУБР" Игоря Зарембо - Нести службу бойцам спецотряда "ЗУБР" помогают их верные четырехлапые напарники

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Зона X. Итоги недели | РОСН "Зубр" | Спецвыпуск

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