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Зона X. Итоги недели | Спецвыпуск | Работает ОМОН

04.01.2025

Безопасность во время концертов, ночная жизнь Зыбицкой, незаконный оборот наркотиков, борьба с экстремизмом, безопасность на спортивных мероприятиях. Работает ОМОН!

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Зона X. Итоги недели | Спецвыпуск | Работает ОМОН